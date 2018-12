Inklusion im Unterricht menschenwürdig umsetzen

Bergstraße.„Was die Bundestagsabgeordneten 2006 unter vollmundigen Bekundungen beschlossen und was die Landespolitik heute für die Umsetzung von Inklusion in den Schulen tun, steht in einem denkbar schlechten Verhältnis“, so der Erziehungswissenschaftler Professor Dieter Katzenbach auf einer Fortbildungsveranstaltung, die die beiden Studienseminare für Grund-, Haupt- , Real, Förderschulen und Gymnasien mit ihren Ausbildern am Starkenburg-Gymnasium Heppenheim durchführten.

Im Jahr 2006 stellte für die Bundesrepublik Deutschland in puncto Menschenrechte ein Jahr des Paradigmenwechsels dar. In diesem Jahr hatte der Deutsche Bundestag die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UNO) ratifiziert und endgültig in den Gesetzeskanon der BRD aufgenommen. Katzenbach vermutete, dass bei diesem Beschluss eine gewisse Überheblichkeit oder Leichtsinnigkeit im Spiel war. Nachweislich seien nur sehr wenige der Abgeordneten bei dieser Abstimmung anwesend gewesen.

Eine Art Musterland

Ferner liege die Vermutung nahe, dass die deutschen Politiker wohl als Vertreter eines mittlerweile traditionsreichen, demokratischen Staates davon ausgingen, dass man bereits alle Bedürftigkeiten für die Inklusion gehandicapter Kinder und Jugendlichen erfülle, da die BRD ja im internationalen Vergleich oft eine Art Musterland sei.

Die Ausbilder der beiden Seminare, die im heimischen Schulamtsbezirk die Referendare ausbilden, setzten sich im Tagesverlauf auch mit sogenannten Basisprämissen der Inklusion auseinander. Gegenüber des älteren, schulischen „Integrations“-Begriffes, der Schüler erst einmal zu „Sonderschülern“ abwertete, ehe sie wieder integriert werden konnten, gehe „Inklusion davon aus, dass Unterschiede zwischen den Menschen völlig normal sind. Hierzu zählen körperliche Handicaps, wie beispielsweise Schwerhörigkeit aber auch geistige Beeinträchtigungen. Schule müsse demzufolge für alle Menschen da sein, abwertende Titulierungen dürfe es nicht geben.

Die ins deutsche Recht aufgenommene UN-Behindertenrechtskonvention besage zusammenfassend, dass alle Kinder und Jugendliche das Recht hätten, mit allen anderen zusammen aufzuwachsen und zu lernen. Demzufolge gelte es, niemanden auszuschließen. Teilhabe sei nunmal ein Menschenrecht geworden.

Für das „alt-ehrwürdige“ deutsche Schulsystem bedeute dies jedoch mehr Konsequenzen, als der Politik bisher bewusst geworden sei. Da sind zunächst einmal Gebäudesituationen notwendig, die es beispielsweise Rollstuhlfahrern ermöglichen, in die Schulräume zu gelangen.

Personelle Veränderungen

Aber auch personelle Veränderungen seien unumgänglich, da bei geistigen Beeinträchtigungen pädagogische Unterstützungskräfte, wie beispielsweise Förderschullehrkräfte und Erzieherinnen vonnöten sind, die professionell individuell unterstützen können.

In dieser praxisorientierten Umsetzung beziehungsweise Organisation von Inklusion erkennen Professor Katzenbach sowie die Ausbilder der Bergsträßer Seminare die größten Probleme, da die von den Landesregierungen zur Verfügung gestellten Ressourcen „hinten und vorne“ nicht ausreichten, um das Menschenrecht hier auch menschenwürdig für Lerner und Lehrende umzusetzen.

Konkret fehle es besonders an Fachkräften, die die Landesregierungen „trotz besseren Wissens“ nicht zur Verfügung stellen, während eine wachsende Anzahl von Inklusionschülern längst in den Regelschulen sitzen. „ Da helfen auch keine Sonntagsreden der Landtagsabgeordneten der jeweiligen Regierungsparteien, wie man sie auch im Kreis Bergstraße vernimmt“, waren sich die Teilnehmer einig. „Es muss mehr Geld für Fachkräfte bereitgestellt werden, sonst fährt die Inklusion vollends an die Wand.“

Bisher finde Inklusion hauptsächlich auf dem Rücken der betroffenen Schüler sowie der Lehrkräfte statt. Im Laufe des Tages arbeiteten die Ausbildungsexperten zudem in vier Workshops, die sich mit gelungener Inklusion auseinandersetzten. Hierzu gehörten die Inklusions-Konzeption der Ernst-Reuter-Schule in Groß-Umstadt und das Beratungs- und Förderzentrum des Förderschwerpunktes Hören an der Schule am Sommerhoffpark in Frankfurt.

Doch auch in der heimischen Region gebe es Leuchttürme der inklusiven Arbeit. Dies erläuterten Judith Hillenbrand und Irmeli Pieper für die Kooperation der Außenklasse der Seebergschule Bensheim an der Felsenmeerschule Reichenbach, sowie Nicole Guthier und Christian Peter des Goethe-Gymnasiums Bensheim in Kooperation mit dem Beratungs- und Förderzentrum Kirchbergschule Bensheim. red

