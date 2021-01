Innenstadtentwicklung fördern, statt Äcker versiegeln

Bergstraße.Ein positives Fazit zog Willi Billau, Vorsitzender des Regionalbauernverbandes (RBV) Starkenburg, am Ende der Landwirtschaftlichen Woche Südhessen, die wegen der Pandemielage 2021 erstmals in ungewohnter Form mit wechselnden Online-Seminaren stattfand. So waren die insgesamt zehn Veranstaltungen und Diskussionsforen zum Teil besser besucht als vergleichbare Präsenz-Vorträge in den vergangenen

...