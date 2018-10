Innere Kraft durch Selbstfürsorge

Bergstraße.Wie man in Zeiten von Veränderungen, in Krisen- oder Stress-Situationen gut und achtsam mit sich umgeht, kann man lernen. Bei einem Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) nehmen die Teilnehmer in der Gruppe ihren Körper und seine Signale wahr, schöpfen Kraft und kommen durch heilsame Bewegungen zur Ruhe. Sie erkunden ihr Innenleben und lernen, es als Ressource zu nutzen, um gut zu sich zu sein. Die Teilnehmer erhalten Anregungen, das Gelernte in ihrem Alltag umzusetzen, um in Balance zu kommen und damit ihre Gesundheit zu stärken. Der Kurs läuft dreimal samstags – am 20. Oktober, am 3. November und am 17. November jeweils von 14 bis 17.30 Uhr in Lorsch im Haus Löffelholz (Römerstraße 16). red

