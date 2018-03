Anzeige

Bergstraße.Das Goethe-Gymnasium in Bensheim hat einen Platz auf dem Podest ergattert: Die Unternehmerverbände Südhessen haben drei Schulen mit einem Innovationspreis ausgezeichnet. Den zweiten Rang holte dabei das Bensheimer Projekt Mint-Garage. Mint steht dabei für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Seit einem Jahr bietet ein Container auf dem Schulgelände des Goethe-Gymnasiums Jugendlichen aus der ganzen Stadt die Möglichkeit, in der Zeit zwischen den Unterrichtsstunden an ihren Ideen aus den Bereichen Technik und Naturwissenschaften zu arbeiten.

„Auf diese Weise haben wir einen Raum geschaffen, an dem sich Gleichgesinnte treffen können, ohne das sie das zuhause machen müssen“, beschrieb Olaf Harjes, Lehrer am Goethe-Gymnasium und Ideengeber der Mint-Garage, bei der Preisverleihung in der Orangerie in Darmstadt das Ziel des Projekts. Die Schüler hätten einen eigenen Schlüssel zu dem Container und hätten somit auch nach Schulschluss Zugang.