„Interessant wird die Frage der Ausschüttung“

Bensheim.Bündnis‘90/Die Grünen Bergstraße verfolgen nach eigener Aussage mit Interesse die kommenden Entscheidungen der Gremien der Sparkasse Bensheim hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019.

„Von besonderem Interesse ist dabei, ob und in welcher Höhe die Sparkasse Bensheim einen Jahresüberschuss erzielt hat und ob der Verwaltungsrat hieraus wiederum eine Gewinnausschüttung an die Trägerkommunen Bensheim, Lorsch, Einhausen, Zwingenberg, Lautertal und Lindenfels beschließt“ so Vorstandssprecher Matthias Schimpf und Vorstandsmitglied Moritz Müller.

Die Kreis-Grünen weisen darauf hin, dass es im letzten Jahr auch wegen der Feststellungen des Hessischen Rechnungshofes letztlich zu einer Gewinnausschüttung von 500 000 Euro brutto gekommen sei. „Der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Eric Tjarks hatte im letzten Jahr die Linie ausgegeben, dass man grundsätzlich eine nachhaltige, moderate, aber wiederkehrende Ausschüttungspolitik fahren wolle, es sei denn, dass sich die wirtschaftliche Lage deutlich verschlechtert haben sollte“, umreisst Schimpf die grundsätzliche Ausgangslage. Müller ergänzt, dass es vor diesem Hintergrund interessant sei, dass der Sparkassen-und Giroverband Hessen-Thüringen im Februar 2020 mitgeteilt habe, dass die Sparkassen in Hessen entgegen der Erwartungen 2019 mehr verdient hätten als ein Jahr zuvor.

Nach eigener Darstellung verfüge die Sparkasse Bensheim über ein überdurchschnittliches Kern-und Eigenkapital und somit nach Ansicht der Grünen laut den bisher öffentlich zugänglichen Informationen auch über die Basis, die vom Vorstandsvorsitzenden ausgegebene Linie einer nachhaltigen und moderaten Gewinnausschüttung aufzunehmen, da grundsätzlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie 2020 nicht als Argument für eine Nichtausschüttung aus einem Jahresüberschuss 2019 dienen sollte.

„Debakel um den Neubau“

Auch erwarten die Grünen nunmehr zeitnah eine belastbare Planung für den Standort Bensheim. „Das Debakel um den Neubau der Hauptstelle und die in Folge dessen öffentlich zutage getretenen Differenzen zwischen dem Vorstand und dem Verwaltungsrat haben dem Ansehen des Instituts nicht gut getan. Es bleibt zu hoffen, dass man die Verantwortung gemeinsam trägt und sich nicht öffentlich diese gegenseitig zuzuschieben versucht“, kommentieren Schimpf und Müller die im Februar dieses Jahres öffentlich vernehmbaren Mahnungen des Verwaltungsratsvorsitzenden Rolf Richter an den Vorstand und dessen Replik darauf.

Die Grünen in den kommunalen Gremien der Trägerkommunen werden nunmehr wieder ihre jeweiligen kommunalen Vertreter in den Sparkassengremien bitten, sich für die Fortsetzung der letztjährig begonnenen Ausschüttungspolitik fortzusetzen, heißt es in der Pressemitteilung der Bergsträßer Grünen abschließend. zg

