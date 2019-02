Interesse an den pflegerischen Berufen geweckt

Bergstraße.Die Karl-Kübel-Schule in Bensheim war Gastgeber für den Pflegetag Bergstraße. Ausführlich informieren konnte man sich über die Vielzahl der pflegerischen Berufe, über Altenpflege, Altenpflegehilfe sowie Gesundheits- und Krankenpflege. Bei der erstmals in Bensheim ausgerichteten Veranstaltung gab es auch Wissenswertes über praktische und schulische Ausbildungen, Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die nötigen Zugangsvoraussetzungen für die jeweiligen Ausbildungen und ein Freiwilliges Soziales Jahr als möglichen Einstieg in die vielfältigen Pflegeberufe.

Mit dabei war die Altenpflegeschule Bergstraße ebenso wie die Arbeiterwohlfahrt Bensheim, die Gesundheitsakademie Bergstraße, die Diakonie Hessen und das Deutsche Rote Kreuz; außerdem auch das Heilig-Geist-Hospital Bensheim, die Bundesagentur für Arbeit und die Elisabeth-Selbert-Schule in Lampertheim.

Mit diesem umfangreichen Informationstag, so Jeannette Bischer, Leiterin der Altenpflegeschule Bergstraße, möchte man dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenwirken und junge Menschen für die Pflege begeistern und die Breite der Karieremöglichkeiten dokumentieren. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.02.2019