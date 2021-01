Inzidenz im Kreis Bergstraße fällt morgen unter 120

Bergstraße

Autoscheiben eingeschlagen und eingeschlafen

Ein 21 Jahre junger Mann ist am Donnerstagmorgen (28.1.) in Darmstadt von Polizeibeamten in einem Parkhaus am Friedensplatz festgenommen worden. Zeugen hatten die Ordnungshüter gegen 9 Uhr alarmiert, nachdem sie dort zwei ...