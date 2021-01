Inzidenz im Kreis Bergstraße steigt morgen wieder über 150

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 78 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Außerdem wurden vier Todesfälle gemeldet. Betroffen sind eine 70-jährige Person aus Lampertheim sowie eine 64-jährige, eine 69-jährige und eine 80-jährige Person aus Wald-Michelbach. Bisher sind im Kreis 135 Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen.

Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 5327 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (20), Einhausen, Heppenheim (11), Lautertal (2), Lindenfels und Zwingenberg (3) sowie aus Abtsteinach (3), Biblis, Birkenau, Bürstadt (7), Fürth, Grasellenbach, Groß_Rohrheim (5), Lampertheim (8), Mörlenbach, Neckarsteinach, Viernheim (8) und Wald-Michelbach (3). Infizierte wurden unter anderem ermittelt in Pflegeheimen in Bensheim und Heppenheim.

Dem Kreis sind zurzeit 1060 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 54 Patienten behandelt. Darunter sind 51 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 357 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 131,98 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Dieser Wert wird morgen deutlich auf 154 steigen, da die Fallzahlen an diesem Freitag weit über denen des Neujahrstages (19) liegen.

In Hessen sind weitere 2003 Infektionen nachgewiesen worden. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle auf 147.012, wie aus den Daten des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI, Stand 0 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle stieg um 71 auf insgesamt 3349. dpa/tm