Inzidenzwert auf 65 gefallen

Darmstadt.Der Trend leicht zurückgehender Corona-Fallzahlen setzt sich in Darmstadt weiter fort: Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sind für Freitag (5.2.) 26 laborbestätigte Fälle von Covid-19 dazugekommen, so dass kumuliert nun 3685 laborbestätigte Fälle in Darmstadt registriert sind. 3574 davon betrachtet das Gesundheitsamt als wieder genesen. Die Inzidenz liegt bei 65. Derzeit gibt es laut Gesundheitsamt noch keinen Nachweis einer Mutation in der Stadt Darmstadt.

In den Darmstädter Kliniken bleibt die Situation stabil, aber Entspannung ist nicht bemerkbar. Immerhin, so das Klinikum Darmstadt, sind die Zahlen über die Woche stabil und steigen nicht weiter an. Auf Normal- und Intensivstation befinden sich im Klinikum Darmstadt aktuell 44 (25), im Elisabethenstift 22 (3) und im Alice-Hospital 10 (0) Patientinnen und Patienten mit Covid-19.

Im Impfzentrum laufen die Impfungen nach Plan. Derzeit werden täglich etwa 650 bis 850 Impfungen im Zentrum selbst und mobil durchgeführt.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.02.2021