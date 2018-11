Islam ist Thema bei Protestanten

Bergstraße.Beim Empfang zum neuen Kirchenjahr, den die beiden Evangelischen Dekanate Bergstraße und Ried am Vorabend des 1. Advent gemeinsam veranstalten, werden am Samstag (1.) mehr als 200 geladene Gäste aus Kirche, Politik und Gesellschaft erwartet.

Schröter als Festrednerin

Festrednerin im „Halben Mond“ in Heppenheim ist Susanne Schröter. Die Professorin an der Goethe-Universität Frankfurt leitet seit November 2014 das „Forschungszentrum Globaler Islam“. Die 1957 geborene Wissenschaftlerin ist nicht nur in Forschung und Lehre tätig, sie mischt sich auch kritisch in gesellschaftliche Debatten um die Entwicklung des Islams ein.

Der Islam etabliert sich nach ihrer Ansicht langsam als europäische Religion. Liberale und feministische Muslime seien aus öffentlichen Debatten nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig sei eine Zunahme von Intoleranz und Gewalt spürbar. In vielen pluralistischen Staaten gefährde die Islamisierung des Rechts das interreligiöse Zusammenleben.

Die Dekanatsstiftung wird Werner Hahl aus Lampertheim mit der Starkenburg-Medaille auszeichnen. Sie würdigt damit sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement in der Kirchengemeinde, dem Dekanat und der Landeskirche.

Jahreslosung für 2019

Die Starkenburger Pröpstin Karin Held wird für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) ein Grußwort sprechen und die Jahreslosung für 2019 erläutern.

Die Jahreslosung der christlichen Kirchen wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgewählt. Dadurch soll ein Bibelwort in den Blick genommen werden, das in besonderer Weise ermutigen, trösten, Hoffnung wecken oder auch aufrütteln kann. Weitere Grußworte sprechen der Landrat Christian Engelhardt und der katholischen Dekan Thomas Meurer.

Ein Projektchor aus Haupt- und nebenamtlichen Kirchenmusikern beider Dekanate gestaltet den Empfang musikalisch. Der wird vom Propsteikantor Konja Voll geleitet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.11.2018