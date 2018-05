Anzeige

Bergstraße.Es gibt kaum einen Begriff, der im kirchlichen Sprachraum so umstritten ist wie der Begriff der Mission. Er hat eine jahrhundertalte Tradition, die gleichzeitig auch seine Hypothek ist. Denn Missionierung war immer mit einem Gefälle, nicht selten auch mit Gewalt verbunden. Das hat die Verkündigung der Frohen Botschaft, die Sinn einer „Missionierung“ ist, eher verdunkelt.

Ist der Begriff also noch zu retten? Und was könnte unter „Mission“ heute noch gemeint sein? Mit der Übersetzung ins Englische soll eine Veranstaltung der ökumenischen Erwachsenenbildung Heppenheim, ein Zusammenschluss der evangelischen und katholischen Gemeinden in Heppenheim zu einem gemeinsamen Arbeitskreis, unter dem Titel „Mission possible“ auch inhaltliche Übersetzungsarbeit leisten und die Frage zur Diskussion stellen. Dafür wird es von Pfarrer Tilman Pape (Referent für Ökumene, Haus der Kirche, Heppenheim) einen eigens produzierten Video-Impuls geben. Die Veranstaltung „Mission possible. Erwägungen zu einem missverständlichen Begriff“ findet heute (Dienstag) ab 19 Uhr im Haus der Kirche (Ludwigstraße 13) in Heppenheim statt. Ein geringer Teilnahmebeitrag wird erhoben. red