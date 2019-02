„Ist ein Baum erkrankt, stirbt er“

Herr Schepp, in Teilen Hessens mussten zehntausende Bäume wegen der Rußrindenkrankheiten gefällt werden. Ist diese Krankheit auch an der Bergstraße ein Thema?

Ralf Schepp: Hier und da sind sie schon ein Thema, einzelne Ahornbäume oder kleine Gruppen, die exponiert standen, mussten wir auch schon fällen, unter anderem am Kirchberghäuschen in Bensheim. Eventuell werden wir einige Bereiche absperren müssen. Aber mit der Lage in Mittelhessen ist das nicht vergleichbar.

Wie kommt es denn zu dieser Krankheit?

Schepp: Es handelt sich um einen Pilz, der latent immer da ist. Ein Baum, der bereits geschwächt ist, ist für ihn anfälliger. Wegen der großen Sommerhitze im vergangenen Jahr war das häufiger der Fall.

Hat ein Baum, wenn er befallen ist, noch eine Überlebenschance?

Schepp: Nein, ist ein Baum erst einmal erkrankt, stirbt er auch daran.

Kann der Krankheit vorgebeugt werden?

Schepp: Nein. Das Einzige, das getan werden kann, ist, den Baum so schnell wie möglich zu fällen, bevor er andere Bäume infiziert. Außerdem kann ein kranker Baum auch den Verkehr gefährden. kbw/Bild: Nix

