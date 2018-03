Jäger Direkt wird bald doppelt so groß

Jens Fischer, Geschäftsführer von Jäger Direkt, zeigt auf das Erweiterungsgelände, auf dem sein Unternehmen zeitnah bauen will. © Funck

Bergstraße/Reichelsheim.Jens Fischer steht an Ecke des Fabrikgebäudes an der A 5 in Heppenheim und zeigt Richtung Starkenburg. „Wir wollen doppelt so groß werden, was die Fläche und mittelfristig auch die Zahl der Mitarbeiter betrifft“, sagt er. Fischer ist Mitglied der Geschäftsleitung und Gesellschafter des Elektrospezialisten Jäger Direkt aus Reichelsheim im Odenwald.

Am Heimatstandort gab es keinen Platz

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3362 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.03.2018