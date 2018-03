Jagd auf Schweine soll Pest eindämmen

Die afrikanische Schweinepest breitet sich aktuell von Ost- nach Westeuropa aus: Im Juni 2017 wurden erste Fälle der Tierseuche bei Wildschweinen aus der Tschechischen Republik gemeldet. Zusätzlich zeigte Polen im Juni und Juli neue Fälle in Hausschweinehaltungen an. Gegen Jahresende wurden von dort 45 neue Fälle gemeldet. Insgesamt sind somit im vergangenen Jahr mehr als 700 Ausbrüche der Erkrankung bei Wild- und Hausschweinen im Nachbarland aufgetreten.

Die Sterblichkeit erkrankter Tiere beträgt fast 100 Prozent. „Menschen können sich nicht infizieren, aber indirekt mögliche Überträger der Krankheit sein“, sagte Dr. Michael Zschöck, Leiter der Abteilung Veterinärmedizin des Landesbetriebs Hessisches Landeslabor in Gießen. Häufig seien es weggeworfene Lebensmittel, die eine Rolle spielen. Eine Impfung gibt es nicht. „Bereits im Oktober 2008 wurde in Hessen ein Frühwarnsystem für Tierseuchen eingerichtet. In dessen Rahmen führen wir Pflichtuntersuchungen durch für den Fall, dass in einem Hausschweinebestand plötzlich gehäuft Todesfälle oder Fieber unklarer Ursache festgestellt werden sollten“, erklärte Zschöck.

Tote Tiere liegenlassen

Um die Pest frühzeitig zu erkennen, werden Wildschweine zudem flächendeckend überwacht. Alle Untersuchungen in dieser Sache werden in der Abteilung Veterinärmedizin des Landeslabors in Gießen durchgeführt. So wurden dort im Jahr 2016 über 2500 – überwiegend – Blutproben untersucht. „2017 waren es bereits über 4000 Proben“, betonte Zschöck.

Ein weiterer wesentlicher Baustein der Überwachung ist die Obduktion verendeter Wildschweine, die ebenfalls routinemäßig am Landeslabor durchgeführt wird. Dabei werden auch weitere Proben entnommen und mit einer molekularbiologischen Methode untersucht. Alle bisher durchgeführten Tests seien negativ verlaufen.

Findet jemand ein totes Wildschwein, solle er es an Ort und Stelle belassen und umgehend die Veterinärbehörden in den Landkreisen informieren.“, so Michael Zschöck abschließend. red