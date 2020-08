Jagdmunition in brennendem Auto

Heppenheim.Zu einem Pkw-Brand kam es am Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf der Landstraße nahe dem Heppenheimer Stadtteil Erbach in Richtung Juhöhe. Gegen 4.15 Uhr begann der Pick-Up aufgrund eines technischen Defektes während der Fahrt zu qualmen. Der Fahrer – ein Jäger – konnte sich selbst und seine Schusswaffe in Sicherheit bringen, nicht jedoch die Munition aus dem Fahrzeug bergen. Aufgrund der Hitzeentwicklung ging Munition von sehr geringer Anzahl im Fahrzeug los, weshalb die Feuerwehren aus Heppenheim und Erbach mit großem Abstand den Brand löschten. Aufgrund der Gesamtumstände wurde die Landstraße für mehrere Stunden voll gesperrt. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.08.2020