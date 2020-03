Jahrestreffen der Naturschützer

Bergstraße.Der Kreisverband Bergstraße im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland lädt alle Mitglieder, Förderer und Interessierte zur Hauptversammlung für morgen (Freitag) nach Schwanheim ein. Die Zusammenkunft beginnt um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus des Bensheimer Stadtteils (Weyrichstraße 23).

Neben der Ehrung langjähriger Mitglieder und dem Vorstandsbericht wird Thomas Drewes einen Vortrag über die Energiewende in der eigenen Wohnung halten.

Im Vorfeld der Versammlung erläutert Drewes die neue Photovoltaikanlage des BUND, die er mit seinem Unternehmen auf einem Neubau im Gelände des Weiherhausstadions installiert hat. Teilnehmer an der Besichtigung treffen sich um 17.30 Uhr am Haupteingang des Stadions an der Saarstraße. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.03.2020