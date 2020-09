Bergstraße.Der Kreisverband Bergstraße im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) lädt Mitglieder, Förderer und Interessierte zur Hauptversammlung am Freitag, 18. September, in Bensheim ein. Sie beginnt um 19 Uhr in der Gaststätte Weiherhaus (Saarstraße 56). Vorher weiht der BUND die neue Solarstromanlage auf dem Sportfunktionsgebäude im Weiherhausstadion ein. Treffpunkt dazu ist um 17.30 Uhr am Haupteingang des Stadions. red

