Japanisch für Anfänger

Bergstraße.Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße geht in der kommenden Woche mit zwei Online-Sprachkursen für Anfänger an den Start.

An diesem Montag (22.) beginnt ein Japanischkurs für Anfänger, der an insgesamt an zwölf Abenden zwischen 18.30 und 19.30 Uhr stattfindet.

Außerdem gibt es Italienisch zum Schnuppern: Wer Italienischlernen online einfach nur ausprobieren möchte, hat dazu am Freitag (26.) von 13.15 bis 15.15 Uhr Gelegenheit – bei Lust und Interesse wartet als Fortsetzung ein Anfängerkurs, ebenfalls online, ab dem 5. März, immer freitags zwischen 14.15 und 15.15 Uhr.

Für alle Onlinekurse brauchen die Teilnehmer einen Laptop oder ein Tablet mit Mikrofon und Kamera. Der Unterricht läuft auf dem Lernportal vhs.cloud – die Zugangsdaten dafür bekommen Kunden nach ihrer Anmeldung zu einem Kurs zugeschickt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.02.2021