Jazzkonzerte im August fallen aus

Bergstraße.Aufgrund der Corona-Pandemie bleiben Großveranstaltungen in Hessen bis auf Weiteres untersagt – davon bleibt auch das Bergsträßer Jazz-Festival betroffen. Eigentlich sollte die zweite Veranstaltung des Jahres – der lange Jazz-Tag „Jazz von 10 bis Zehn“ – auch in diesem Jahr wieder Ende August rund um den Bensheimer Bürgerwehrbrunnen stattfinden, gefolgt von einem Jazzfrühschoppen am nächsten Tag.

Die Bands waren gebucht und gutes Wetter bestellt, doch die Absage beider Konzerte ist unvermeidlich. Über den letzten noch ausstehenden Termin des Jahres – das weihnachtliche Gospelkonzert am 26. Dezember – wird der BA rechtzeitig informieren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.08.2020