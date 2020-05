Jeder, wie er will

Nicht nur Konzernchefs haben dazugelernt. Frank Appel, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post, sagte: „Ich habe gelernt, dass man einen globalen Konzern aus dem Home-Office führen kann“. Millionen Arbeitnehmer haben in den vergangenen Wochen ihre Arbeit von zu Hause aus erledigt. Nun stellt sich die Frage, ob das (zumindest für einen großen Teil) nicht das Arbeitsmodell der Zukunft sein kann. Apple und Google kündigten bereits an, bis zum Ende des Jahres Home-Office zu ermöglichen, Twitter für immer. Das sind junge Unternehmen. In anderen will der Chef die Seinen so bald wie möglich wieder um sich haben, da wird es schwerer. Denn wenn Menschen Freiheiten wieder genommen werden, gibt es Widerstand. Eine Lösung wäre: jeder arbeitet so, dass am Ende das Beste für das Unternehmen und den Mitarbeiter herauskommt. Ganz egal, ob zu Hause oder im Büro. Übrigens: die Gesundheitsquote (Anteil erkrankter Arbeitnehmer in Relation zu allen Beschäftigten) ist im April gestiegen. Dank Home-Office und trotz Corona-Pandemie.