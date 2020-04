Jetzt 300 Corona-Fälle im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es zwei neue Corona-Infektionsfälle. Insgesamt sind damit 300 Fälle bekannt, wie das Landratsamt am Abend mitteilte. Die neuen Infektionen wurden aus Birkenau und Neckarsteinach gemeldet. Fünf Patienten liegen in Krankenhäusern - zwei weniger als am Freitag. Zur Zahl der Genesenen machte der Kreis keine Angaben. Am Freitag lag sie bei 217.

Neue Fallzahlen des Landes Hessen wurden heute nicht vorgelegt. Zunächst war von 24 Toten innerhalb von 24 Stunden und 461 Neuinfektionen die Rede. Von Donnerstag auf Freitag waren nur 157 neue Fälle dazugekommen. In einer späteren Mitteilung bat das Ministerium für Soziales, die Zahlen nicht zu benutzen, da es aufgrund technischer Schwierigkeiten zu Übermittlungsfehlern gekommen sei. Die Zahlen sollen laut Ministerium morgen nachgereicht werden.

In Deutschland sind bis Samstagnachmittag mehr als 154.100 Infektionen registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: mehr als 151.700 Infektionen). Mindestens 5622 Infizierte sind den Angaben zufolge bundesweit gestorben (Vortag: 5407). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Freitag wie in den drei Tagen zuvor bei 0,9. Das bedeutet, dass im Mittel fast jeder Infizierte eine weitere Person ansteckt und die Zahl der Neuerkrankungen leicht zurückgeht. Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 109.800 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle. dpa/tm