Darmstadt.Während auch in dieser Woche in Darmstadt wieder Erst- und Zweitimpfungen in Heimen und Kliniken durchgeführt werden, hat das zentrale Darmstädter Impfzentrum seit Samstag die Anzahl der Impfungen von rund 250 auf über 500 gesteigert. Seit Sonntag werden dort täglich 567 Impfungen durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.01.2021