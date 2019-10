Jetzt abstimmen!

Bergstraße.Zum sechsten Mal wird in diesem Jahr der Bergsträßer Bürgerpreis vergeben - und statt einer Jury entscheiden erstmals die BA-Leser, wer ihn bekommt. Vergeben wird der Preis von der Sparkasse Bensheim und dem Bergsträßer Anzeiger in den drei Kategorien "U 25", "Alltagsheld" und "Lebenswerk".

Die drei Sieger erhalten je 1000 Euro Preisgeld von der Sparkasse und die Möglichkeit, sich und ihre Projekte ausführlich im BA vorzustellen. Geht das Preisgeld an einen gemeinnützigen Verein, dann kommen noch mal 150 Euro dazu.

Die Abstimmung läuft bis zum 31. Oktober 2019. Pro Kategorie kann eine Stimme vergeben werden, insgesamt also drei. Abgestimmt werden kann hier. Außerdem erscheint bis 31. Oktober regelmäßig ein Coupon zum Ausschneiden und Ankreuzen im BA. Der Coupon ist zum Download auch hier zu finden. Einfach ausfüllen und per Post an den Bergsträßer Anzeiger, Rodensteinstraße 6 in 64625 Bensheim, schicken, im Kundenforum abgeben oder in den Briefkasten werfen.

Noch keine Favoriten? Die Porträts aller Kandidaten, die in den vergangenen Wochen im BA erschienen sind, können auf dieser Seite ausführlich nachgelesen werden.

Im November findet dann die große Preisverleihung in Lorsch statt, zu der BA und Sparkasse alle Kandidaten in den Paul-Schnitzer-Saal einladen. Dort wird verraten, wer die meisten Stimmen eingeheimst hat und den Bergsträßer Bürgerpreis 2019 erhält - dann selbstverständlich auch nachzulesen im BA.