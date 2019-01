Jetzt bewerben für Medienpreis

Bergstraße.Die Kübel-Stiftung für Kind und Familie schreibt auch in diesem Jahr wieder den mit 10 000 Euro dotierten Dietmar-Heeg-Medienpreis aus.

Bis zum 31. März können sich Journalisten bei der Stiftung bewerben. Gesucht werden inspirierende Medienberichte zum Thema „Familie – Schutzraum für Kinder“. Die Beiträge aus Funk, Fernsehen, Print oder Online sollen sich in herausragender Art mit Familien und ihrer Herausforderung, Schutz- und Entwicklungsraum für Kinder zu sein, befassen. Dabei geht es besonders um gelebte Kinderrechte. „Die Familie ist der Ort, an dem diese Rechte beginnen. Dort können Demokratie und Verantwortung als erstes erlebt und erfahren werden“, schreibt die Stiftung dazu in ihrem Aufruf.

Vorschläge von Dritten möglich

Um den Dietmar-Heeg-Medienpreis können sich fest angestellte und freie Journalisten, Autoren, Journalistenschüler und Volontäre bewerben. Der Preis würdigt die Leistung einzelner Personen, wobei auch gemeinsame Beiträge von mehreren Medienschaffenden eingereicht werden können. Ferner haben Dritte die Möglichkeit, einen Beitrag vorzuschlagen. Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine unabhängige Fachjury aus sechs renommierten Journalisten.

Mit dem Preis würdigt die Karl- Kübel-Stiftung journalistische Beiträge, die Familien in besonderer Weise in den Mittelpunkt ihrer Berichterstattung stellen. Er ist nach dem im Jahr 2015 verstorbenen Journalisten und Stiftungsratsmitglied Dietmar Heeg benannt. Die Preisverleihung findet im Herbst 2019 gemeinsam mit der Vergabe des Karl-Kübel-Preises statt.

Medienschaffende können sich ausschließlich online auf der Homepage der Karl-Kübel-Stiftung bewerben. Gesucht werden Berichte in unterschiedlichen journalistischen Formaten – von der Reportage übers Feature und Interview bis hin zum Porträt. Der Beitrag muss zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 31. März dieses Jahres in deutscher Sprache erschienen sein. Einsendeschluss ist der 31. März. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 31.01.2019