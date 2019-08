Jetzt doch Gerüst und Notdach für die alte Villa

Weinheim.Es tut sich was an der Hildebrand’schen Mühle in Weinheim. Bauarbeiter haben vor einigen Tagen damit begonnen, ein Gerüst um die alte Villa zu stellen. Am Donnerstag rückten Schwertransporter im Mühlweg an, um provisorische Dachelemente zu liefern. Auch am Freitag war mit Schwertransporten in dem engen Weg zu rechnen.

Die Stadtverwaltung wurde offenbar von der aktuellen Entwicklung

...