Jetzt über 600 aktive Corona-Fälle im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 58 Corona-Infektionen bekannt geworden. Todesfälle gab es keine. Wie das Landratsamt am Abend weiter mitteilte, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 1328 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (9), Einhausen (3), Heppenheim (8), Lautertal, Lorsch (2) und Zwingenberg (3) sowie aus Birkenau (3), Gorxheimertal, Grasellenbach (2), Groß-Rohrheim, Lampertheim (13), Mörlenbach (4) und Viernheim (8).

Aktuell betroffen seien unter anderem folgende Einrichtungen: die Geschwister-Scholl-Schule und die Karl-Kübel-Schule in Bensheim, die Adam-Karrillon-Schule in Wald-Michelbach, die Alfred-Delp-Schule in Lampertheim, die Martin-Luther-Schule in Rimbach, die Schlosshofschule in Mörlenbach und die Sonnenuhrenschule in Birkenau.

In den Bergsträßer Krankenhäusern würden derzeit 30 Patienten behandelt, darunter 19 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Aktuell seien 607 Menschen im Kreis erkrankt.

Wie es in der Mitteilung des Kreises weiter hieß, gab es 342 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 126,44 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspreche. Morgen wird die Inzidenz weiter auf 131 steigen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat sechs neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Hessen registriert. Damit steigt die Zahl der gestorbenen Menschen auf 617, wie das RKI mitteilte. Binnen eines Tages infizierten sich 1349 Menschen mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie wurden nach Angaben des Instituts 34.200 Corona-Fälle in Hessen bestätigt. dpa/tm