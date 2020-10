Jetzt über 900 Corona-Fälle im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden heute 33 neue Corona-Fälle gemeldet, wie Landrat Christian Engelhardt am Abend mitteilte. Damit sind seit dem Ausbruch der Epidemie insgesamt 906 Infektionsfälle in der Region bekannt geworden. Die neuen Fälle wurden aus Bensheim (3), Einhausen, Heppenheim (6), Lindenfels und Zwingenberg sowie aus Biblis (3), Birkenau, Bürstadt (2), Gorxheimertal, Groß-Rohrheim (3), Hirschhorn, Lampertheim (3), Neckarsteinach, Rimbach und Viernheim (5). Ein Fall, der gestern zunächst für Heppenheim registriert worden sei, habe seinen dauerhaften Aufenthalt außerhalb des Kreises Bergstraße, so der Landrat.

Im Krankenhaus würden 14 Patienten behandelt, bei drei gelte die Infektion als gesichert. Zur Zahl der Genesenen machte Engelhardt keine Angaben. Die sogenannte Inzidenz beträgt heute 59,89. In den vergangenen sieben Tagen hatte es im Kreisgebiet 162 Neuinfektionen gegeben. Der Wert liegt damit über der dritten Warnschwelle des Landes Hessen. Der Kreis hatte bereits gestern angekündigt, dass deswegen am Montag eine sogenannte Allgemeinverfügung mit weiteren Beschränkungen für das öffentliche Leben veröffentlicht werde. Morgen wird die Inzidenz auf knapp 70 steigen.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden heute in Hessen 882 weitere Infektionen bestätigt. Ein weiterer Mensch starb demnach im Zusammenhang mit einer Infektion, insgesamt gibt es bisher 572 Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie wurden 25.033 Infektionen gemeldet. dpa/tm