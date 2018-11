Die SPD-Kreistagsfraktion hat auf ihrer Herbstklausur in Heppenheim ihren Fraktionsvorsitzenden Josef Fiedler für die restliche Wahlperiode des Kreistags einstimmig im Amt bestätigt. „Josef Fiedler leitet die Fraktion unaufgeregt, sachlich und ist in seiner wichtigen Funktion ein Stabilitätsanker der Kreiskoalition und ein erfahrener Aktivposten“, zeigte sich SPD-Vorsitzender Marius Schmidt erfreut. Fiedlers Stellvertreter werden Karin Hartmann, Norbert Schmitt, Jürgen Kaltwasser, Matthias Baaß, Sven Wingerter und Gerhard Herbert sein. Die Kasse führt weiter Josef Rothmüller.

Lob für den Haushaltsplan

Inhaltlich stand im Rahmen der Klausurtagung der Haushaltsplan im Mittelpunkt. Kreisbeigeordneter Karsten Krug präsentierte den Sozialdemokraten einen „handwerklich guten und finanziell soliden Haushaltsplan“, resümierte Fiedler. Krug wies besonders auf die Kreisumlagesenkung hin, die es den Städten und Gemeinden nach Willen der Koalition in Heppenheim ermöglichen soll, den Bau von bezahlbaren Wohnraum finanziell zu unterstützen.

„Handschrift hinterlassen

„Wir wollen und können in der Koalition sozialdemokratische Handschrift hinterlassen. Mit dem Wohnberater, der Baulandoffensive, der Senkung der Kreisumlage und der Überarbeitung der Kosten der Unterbringung, die nicht nur Empfängern von Arbeitslosengeld 2 eine höhere Erstattung der Miete ermöglicht, sondern auch Bauträgern die Chance gibt, trotz erhöhter Baukosten mietpreisgebundenen sozialen Wohnungsbau zu verwirklichen, haben wir ein starkes Paket für mehr bezahlbaren Wohnraum geschnürt und ist, obwohl nicht originär zuständig, aktiv an der Lösung der Wohnraumfrage beteiligt“, so Fiedler. Ebenso würdigte er das maßgeblich von den Sozialdemokraten geforderte und nun auch verwirklichte neue Konzept zur Schulsozialarbeit, das ab nächstem Jahr unter dem Titel HELP verwirklicht wird. red/BILD: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.11.2018