Bergstraße/Heppenheim.Im Rahmen seiner Frühlingstour zum Thema „Digitalisierung und Energie“ hat der Vorstand der Jungen Union Bergstraße hinter die Kulissen der Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) geblickt. Das besondere Interesse der JU galt der Beratung regionaler Unternehmen.

Vermittelnde Rolle

„Eine noch so gute digitale Infrastruktur läuft ins Leere, wenn die Unternehmen über diese nicht hinreichend aufgeklärt werden“, so JU-Kreisvorsitzende Katharina Wagner. Die Wirtschaftsförderung hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese vermittelnde Rolle einzunehmen. Durch den sogenannten „Digitalisierungscheck“ will sie Unternehmen für das Thema sensibilisieren.

„Es ist unerlässlich, dass sich Unternehmen mit der Digitalisierung auseinandersetzen. Dabei wollen wir sie unterstützen“, sagte WFB-Geschäftsführer Matthias Zürker. Beeindruckt zeigte sich die JU außerdem von der Schlüsselrolle, die die Wirtschaftsförderung im Bereich Energieberatung einnimmt.