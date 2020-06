Jubiläum in Zeiten von Corona

Bergstraße.Bei den Planungen für das 60-jährige Bestehen des Bergtierparks in Fürth-Erlenbach ahnte noch niemand, welche besondere Umständen dann herrschen würden. Ein buntes Jubiläumsprogramm war erstellt worden, wurde dann jedoch mit allen Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie vorerst abgesagt. Zeitweise war der Park sogar für knapp sieben Wochen für Besucher komplett gesperrt.

Drei Tierpfleger kümmern sich über das Jahr um die über 200 Tiere aus fünf Kontinenten. „Außer, dass die Tiere das zusätzliche Futter von den Besuchern vermissten, waren keine deutlichen Veränderungen festzustellen“, berichten sie von der Zeit der Schließung. Für die Verantwortlichen und Förderer rund um den Park ist es eine ungewohnte Situation. Wie diese wahrgenommen wurde und wie es perspektivisch weitergehen soll, dazu äußern sich einige Protagonisten im Gespräch.

Herr Bürgermeister Oehlenschläger, gab es so etwas in der Geschichte des Erlenbacher Bergtierparks schon einmal – eine wochenlange Schließung?

Volker Oehlenschläger: Nach meinem Kenntnisstand noch nie, jedoch haben wir keine Informationen aus der Zeit vor der Gemeindereform 1970/71.

Volker Bitsch, Sie als Tierparkleiter hatten einiges zu koordinieren, sowohl bei der Schließung als auch bei der Wiedereröffnung vor rund drei Wochen. Wie haben Sie diese Situation empfunden?

Volker Bitsch: Es war schon etwas seltsam, dass von heute auf morgen der Bergtierpark schließen musste und dann auch fortdauernd, nicht eben mal nur für einen halben Tag oder Tag. Ebenfalls Schwierigkeiten bereitet haben uns die vielen Meldungen und Vorschriften, wie wir mit der Lage umzugehen haben – vor allem bei der eingeschränkten Wiedereröffnung.

Der Förderverein Freundeskreis Erlenbacher Bergtierpark war bei der Erstellung des Jubiläumsprogramms maßgeblich beteiligt. Sollen die nicht turnusmäßig stattfindenden Events, die im Rahmen des Jubiläums geplant waren, nachgeholt werden? Eventuell im Herbst, sollte sich bis dahin eine Entspannung der allgemeinen Lage ergeben, oder im Jahr 2021?

Vorsitzender Eberhard Ulmen: Was an interessanten Veranstaltungen leider ausfallen musste, sollte auf jeden Fall nachgeholt werden, denn wir haben ja im Bergtierpark für Jung und Alt immer viel zu bieten. Natürlich hoffen wir, dass schon im Herbst unter Berücksichtigung der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen in kleinen Gruppen Seminare, Workshops und Führungen möglich sein werden. Veranstaltungen mit größeren Teilnehmerzahlen erscheinen aus heutiger Sicht eher erst ab dem kommenden Frühjahr 2021 denkbar.

Was ist an weiteren Fördermaßnahmen durch den Freundeskreis vorgesehen?

Ulmen: Gegenüber dem Affengehege wird die verdiente Würdigung unserer Tierpaten auf drei neuen Tafeln mit tierförmigem Umriss erfolgen. Priorität haben als momentan größtes Vorhaben mit einem Kostenvolumen von 29 000 Euro die Beschaffung und der Aufbau einer Reihe unterschiedlicher Spielgeräte. Sie sind der Grundstock für einen seit Langem benötigten, richtigen Spielplatz. Kinder sollen sich im Bereich zwischen Indianerhöhe und Haus im Bergtierpark an naturbelassenen, zertifizierten Balancier- und Klettergeräten gefahrlos bewegen und austoben können, während die Eltern von der nahen Terrasse aus zuschauen. Darüber hinaus haben wir versprochen uns einzubringen, wenn die Genehmigung zum Start der ebenfalls dringlichen Erweiterung des Parkplatzes erteilt ist.

Herr Oehlenschläger, der Erlenbacher Bergtierpark generiert jedes Jahr wichtige Einnahmen über die Eintrittsgelder. Wie schätzen Sie den Ausfall der vergangenen sieben Wochen ein?

Oehlenschläger: In dieser Zeit generieren wir, natürlich immer abhängig vom Wetter, Eintrittsgelder von rund 35 000 Euro. Gerade im Frühjahr – das heißt: in den Osterferien – ist eine sehr besucherintensive Zeit, da die Menschen die Frühlingssonne genießen und gerne Zeit in der Natur verbringen.

Herr Bitsch, die Besucherzahlen wurden aktuell auf Grundlage der Verordnungen des Landes im Zuge der Corona-Krise auf 600 Personen pro Tag gedeckelt. Wie viele Besucher verzeichnet der Park normalerweise an einem idealen Wochenende? Wie waren die Besucherzahlen seit der Wiedereröffnung? Musste der Park auch frühzeitig geschlossen werden?

Bitsch: Ideal wären an einem schönen Sonntag circa 800 Personen über den Tag verteilt. Dann ist es mit den Parkplätzen sowie mit der Bedienung an der Kasse in Ordnung. Allerdings überschreiten wir an schönen Sonn- oder Feiertagen auch gerne mal die 1000er-Marke. Am Sonntag vor dem Lockdown waren es beinahe 1100 Besucher. Nach der Wiedereröffnung am 6. Mai hatten wir am 17. Mai, einem sonnigen Sonntag, um 14.10 Uhr bereits die 600 Besucher-Marke erreicht und mussten den Park dann schließen. Vermutlich wäre auch hier die 1000er-Marke unter normalen Umständen geknackt worden. oz

