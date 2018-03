Jugend engagiert sich für eine gerechte Welt

Frankfurt/Bergstraße.Die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie (KKS) mit Sitz in Bensheim hat gestern Abend in Frankfurt den jährlich ausgeschriebenen „Fairwandler-Pres“ für entwicklungspolitisch engagierte junge Menschen verliehen. Vier herausragende Projekte wurden ausgezeichnet. An der Veranstaltung nahmen rund 200 Gäste teil.

Immer mehr junge Menschen stören sich am Ungleichgewicht in der Welt, zu

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3325 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.02.2018