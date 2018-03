Jugend sammelt für ihre Arbeit

Anzeige

In diesen Tagen werden wieder zahlreiche junge Menschen im Kreis Bergstraße mit einer Sammelbüchse oder mit Spendenlisten von Haus zu Haus gehen. Denn noch bis zum 26. März findet die alljährliche Jugendsammelwoche statt. Unter dem Motto „Sammelmeister für eine aktive Kinder- und Jugendarbeit“ werden Mitglieder von Jugendverbänden unterwegs sein, um Spenden für ihre Arbeit zu erbitten. Organisiert wird die Aktion durch die Mitarbeitenden der örtlichen Jugendpflege und den Hessischen Jugendring.

Seit fast 70 Jahren gibt es in Hessen die Jugendsammelwoche. Sie gibt jungen Erwachsenen die Möglichkeit, unbürokratisch ihre guten Ideen in der Jugendarbeit umzusetzen. Jedes Jahr sammeln über 10 000 Menschen im ganzen Bundesland Spenden, die dann zu 50 Prozent an die Gruppen der sammelnden Vereine und Organisationen gehen, während 30 Prozent in die Arbeit des Hessischen Jugendkreises und 20 Prozent an die Jugendämter für die örtliche Jugendarbeit fließen. Im vergangenen Jahr waren insgesamt rund 690 000 Euro bei der Sammelaktion zusammengekommen. Der Kreis Bergstraße wurde mit 75 300 Euro, die 2017 in der Region dabei zusammenkamen, Sammelmeister.

Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße, Landrat Christian Engelhardt und der Erste Vorsitzende des Kreisjugendringes Bergstraße, Bruno Ehret, rufen alle Bürger dazu auf, sich auch diesmal an der Sammelwoche zu beteiligen: „Helfen Sie mit und tragen Sie durch Ihre Spende dazu bei, dass die Jugendsammelwoche auch in diesem Jahr zu einem Erfolg wird.“ red