Jugendchöre aus Bensheim und Hüttenfeld bereiten Konzert vor

Bergstraße.Ronald Ehret leitet sowohl in Hüttenfeld die „Young Voices“ des Männergesangvereins 1892 Sängerbund Hüttenfeld als auch den Kinder- und Jugendchor Bensheim. In diesem Jahr nun plant er bereits zum zweiten Mal mit beiden Chören ein gemeinsames Projekt. Die Sommerkonzerte beider Vereine sollen zusammen bestritten werden, was bereits im vergangenen Jahr als großer Erfolg gefeiert wurde. Ein gemeinsames Programm wird hierfür einstudiert, in dem unter anderen moderne Popsongs und Evergreens zum Besten gegeben werden. Erster Teil der Vorbereitung war ein Probewochenende beider Jugendchöre in der Jugendherberge Erbach (Bild), wo nicht nur musikalisch gearbeitet wurde, es wurden auch neue Freundschaften geschlossen. Im April werden die Kinderchöre bei einem Probetag ihre Lieder einstudieren. Man darf also gespannt sein, wenn über 70 Kinder und Jugendliche am 24. Mai im Schwanheimer Dorfgemeinschaftshaus beziehungsweise einen Tag später (25.) auf der Bühne im Hüttenfelder Bürgerhaus stimmgewaltig auftreten werden. red/BILD: zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.02.2019