Jugendherberge auf der Starkenburg öffnet wieder

Bergstraße/Heppenheim.Aktuell gibt es 28 Jugendherbergen in Hessen, von denen momentan 22 geöffnet sind. Im September kommen mit den Herbergen auf der Starkenburg in Heppenheim und auf der Burg Breuberg zwei weitere Häuser hinzu.

Nach Angaben des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) hat die Coronakrise den Umbau in beiden Burgen sehr erschwert. So mussten die Wiederöffnungstermine aus mehreren Gründen mehrfach verschoben werden.

Laut Hessens DJH-Vorstand Timo Neumann mussten natürlich auch auf den Baustellen jederzeit ausreichende Hygienestandards und Sicherheiten für die Bauarbeiter und das Personal gewährleisten sein. Zudem habe es aufgrund der Einschränkungen für die gesamte Wirtschaft massive Materialengpässe gegeben: „Wir sind teilweise einfach nicht an das Baumaterial herangekommen“.

Zum anderen sei der DJH-Landesverband Hessen durch die Coronapandemie stark gebeutelt von Stornierungen und ausbleibenden Übernachtungen: Für 2020 fehlen fast 80 Prozent an Jahresumsatz und bis zu einer halben Million Gäste. „Die Fertigstellung der Burgbaustellen war für uns in der aktuellen Zeit ein immenser Kraftakt, aber am Ende auch alternativlos“, so Neumann. „Die Alternative wären zwei fast unverantwortliche Bauruinen gewesen.“

Jens Makarowski leitet die Jugendherberge auf der Starkenburg oberhalb von Heppenheim mit Blick auf die Bergstraße. „Aktuell sehe ich hier noch viel Baustelle“, sagt Makarowski, „aber wir werden am 25. September endlich im neuen Gewand wieder öffnen“. Zur Wiedereröffnung wird es Familienwochenenden mit Ritterprogrammen, Burgführungen und Sagenwanderungen geben; dazu plant das Jugendherbergswerk Familienfreizeiten in den Herbstferien.

Laut Timo Neumann vom DJH Hessen sind „die Umbauarbeiten auf der Starkenburg eine klare Duftmarke, wohin es mit unseren Jugendherbergen hingehen soll. Wir haben das gesamte Konzept auf die Burg abgestimmt und unterstreichen damit auch noch einmal den Status der Kulturjugendherberge“. Renoviert wurde sehr umfassend: Insgesamt wurden 1,4 Millionen Euro in den Umbau gesteckt – 1,1 Millionen Euro davon mit Eigenmitteln des DJH Hessen, rund 300 000 Euro als Förderung durch das Land Hessen.

„Wir haben den kompletten Eingangsbereich, die Rezeption, den Speisesaal und auch den Seminarraum neu gestaltet. Dazu wurden neue Wände gezogen, Durchbrüche gemacht. Und als Krönung haben wir einen ganz neuen 50 Quadratmeter großen Seminarraum im ersten Obergeschoss gewonnen“, so Leiter Jens Makarowski. Weiter wurden die Flure, die Bäder und die Zimmer neu gestaltet. „Unsere Gäste werden mit dem Eintritt in unsere Jugendherberge in eine andere Welt abtauchen“, so Neumann. „Vom Türschild über den Speisesaal bis zur Dekoration wird alles stimmig sein. Wir sind uns sicher, dass sich unsere Gäste wohlfühlen werden.“

Ebenfalls im kommenden Monat – am 15. September – öffnet auch die Jugendherberge auf Burg Breuberg im Odenwald wieder. Fast ein ganzes Jahr lang war dort geschlossen, weil das Kanalsystem unter der Zufahrtsstraße saniert wurde. Das Jugendherbergswerk hat dies für Sanierungen im Innenbereich genutzt: Sämtliche Holzfußböden und die Betten in den Gästezimmern wurden aufgearbeitet, Wände saniert, das Gemeinschaftssanitär im Burggewölbe erneuert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.08.2020