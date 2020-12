Junge machen Radio für Senioren

Weinheim.Ein gezieltes lokales Radio-Programm für Senioren – das gibt es derzeit in Weinheim. Mit einem kleinen ehrenamtlichen Team gestaltet der Medienmacher Sven Holland das „Woinemer Woihnachtsradio“, das in der kontaktarmen Corona-Zeit älteren Menschen Freude machen soll. Bis 1. Januar ist das Programm auf zwei UKW-Frequenzen in der Zweiburgenstadt zu hören. Eine Neuauflage für 2021 ist auch schon

...