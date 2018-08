Jungen Menschen eine Chance geben

Bergstraße/Rodau.Schon die vielen parkenden Autos auf den Zufahrtsstraßen in Zwingenberg-Rodau ließen es vermuten: Mit rund 200 Anmeldungen stieß das Pflegefamilienfest des Kreises auf große Resonanz – so groß wie noch nie. Am Samstag wurde insgesamt 45 Pflegefamilien auf dem Begegnungshof der Sonnenkinder ein buntes Programm geboten. Die Kinder konnten nach Herzenslust toben, basteln oder sich mit Tieren beschäftigen, während die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen entspannten und Erfahrungen austauschten.

Eingeladen hatte das Jugendamt, organisiert aber wurde der Nachmittag vom Team des Begegnungshofs, unterstützt von den Mitarbeitern der Spielerei Bergstraße. Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz würdigte in einer kurzen Rede die Arbeit des Jugendamts als „Dienstleister im Interesse der Kinder“. Vor allem aber richtete sie ihren großen Dank an die Pflegefamilien – und sie warb um noch mehr Menschen, die bereit sind, Kinder aufzunehmen.

Hilfe vor allem für die Kleinen

Gesucht werden Familien, Paare und Alleinstehende, die Freude am Zusammenleben mit jungen Menschen haben und ihnen eine Chance für die Zukunft geben wollen. Der Kreis Bergstraße setzt stark auf das Konzept der Pflegefamilie, insbesondere für kleinere Kinder bis etwa zu einem Alter von zwölf Jahren.

„Hier sind Pflegefamilien in vielen Fällen das deutlich bessere Mittel“, erklärte Stolz, wenn auch manchen Fällen nur eine professionelle Betreuung gerecht werden könne. Selbst in der Bereitschaftspflege wird im Kreis für Kinder bis zwölf Jahre bevorzugt ein Platz in der familiären Bereitschaftspflege gesucht.

In anderen Landkreisen beschränkt man sich hier oft auf Kinder unter sechs Jahren. 17 Plätze sind derzeit in der Bereitschaftspflege vorhanden, von denen im vergangenen Jahr 42 Mal Gebrauch gemacht wurde. Die Bereitschaftspflege umfasst die spontane Aufnahme eines in Not geratenen Kindes für mehrere Tage oder Wochen, bis eine Dauerpflegestelle gefunden werden kann.

Derzeit sind im Kreis 130 Kinder in 96 Familien in Dauerpflege untergebracht. 2017 konnten sieben neue Pflegestellen dazugewonnen werden, aber es werden dringend noch weitere Familien gesucht, die sich auf das Abenteuer Pflegekind einlassen. Unterstützt werden sie bei ihrer wichtigen Aufgabe von den Mitarbeitern des Pflegekinderdienstes, die bei Bedarf auch externe Hilfemaßnahmen vermitteln.

Aktuell arbeiten in der Abteilung sieben Frauen, davon vier in Vollzeit. Weitere Mitarbeiter werden gesucht – Diplom-Sozialpädagogen und Bewerber mit Bachelorabschluss in Sozialer Arbeit oder Sozialpädagogik. „Alle Stellen sind auch teilbar“, warb Stolz für die Verstärkung des Teams.

Großen Dank drückten die Mitarbeiter des Pflegekinderdienstes allen Familien aus, die den aufgenommenen Kindern im Alltag Struktur, Geborgenheit und Sicherheit geben. Als Zeichen der Anerkennung wird jedes Jahr im Sommer zu einem großen Familienfest eingeladen, das entweder – wie in diesem Jahr – auf dem Begegnungshof der Sonnenkinder, im Naturschutzzentrum Bergstraße oder an einem Überraschungsort stattfindet.

Dass die Teilnehmerzahl stetig steigt, zeugt einerseits von der guten Beziehung der Mitarbeiter des Jugendamtes zu den Pflegefamilien. Es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass die Möglichkeit der Begegnung wichtig ist. Familien, die Kinder in Bereitschaftspflege aufgenommen haben, können ihre ehemaligen Schützlinge bei dieser Gelegenheit wieder treffen, nachdem sie in Dauerpflege vermittelt wurden.

Das auf dem Begegnungshof gebotene Programm wurde von den Kindern begeistert angenommen. Ständig besetzt war etwa der Riesenbaumstamm, mit dem mehrere Kinder gleichzeitig schaukeln können. Mit Tannenzapfen Lehm und Zweigen bastelten andere individuelle Traumfänger, versuchten sich im Armbrustschießen oder stapelten bunte Eimer um die Wette. Eine besondere Attraktion war natürlich die Begegnung mit Eseln und Zwergponys in der Reithalle. Hier lernten die Kinder, wie man die Tiere einfühlsam durch einen anspruchsvollen Parcours führt.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.08.2018