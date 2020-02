Jungforscher stellen ihre Arbeiten vor

Bergstraße.Für 43 Jungforscherinnen und Jungforscher heißt es am Samstag, 15. Februar: Seid neugierig und erfindungsreich, entwickelt Eure eigenen Ideen und Lösungen für die Welt von morgen. Unter dem Motto „Schaffst Du!“ stellen Jugendliche aus Schulen aus dem Kreis Bergstraße und dem Odenwaldkreis beim 55. Wettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ kreative Forschungsideen vor.

In 24 Projekten aus den Fachbereichen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Mathematik/Informatik, Physik und Technik suchen die Schüler nach Antworten auf Fragen wie zum Beispiel „Nitrat, das große Problem im Trinkwasser?“ oder „Können Calliope-Lärmampeln zur Unterrichtsruhe beitragen?“.

Landes- und Bundesfinale winken

Ihre Forschungsergebnisse präsentieren sie einer Expertenjury aus Wirtschaft und Bildung sowie interessierten Besuchern am 15. Februar bei der BASF in Lampertheim. „Jugendliche sind unsere Zukunft. Deshalb richtet die BASF Lampertheim bereits zum sechsten Mal als Patenunternehmen den Regionalwettbewerb Hessen Bergstraße aus”, sagt Claudia Bunk, BASF-Patenbeauftragte von „Jugend forscht“.

Die Gewinner der jeweiligen Fachbereiche vertreten die Region beim Landeswettbewerb Hessen, der vom 2. bis 3. April bei Merck in Darmstadt stattfindet. Dort können sich die Nachwuchsforscher für das Bundesfinale von „Jugend forscht“ qualifizieren, das vom 21. bis 24. Mai in Bremen ausgetragen wird.

Patenunternehmen von Beginn an

Der Regionalwettbewerb Hessen Bergstraße wird federführend vom Zentrum für Chemie in Bensheim gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt für den Landkreis Bergstraße und den Odenwaldkreis in Heppenheim sowie der BASF Lampertheim organisiert. BASF unterstützt „Jugend forscht“ von Beginn an und ist Patenunternehmen der ersten Stunde. red

Info: www.jugend-forscht.de www.basf.de/schule

