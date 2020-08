Jurte des "Odenwald-Tipianer" soll heute abgerissen werden - Polizei vor Ort

Bensheim

Der Bagger ist da, die Trümmer bald weg

Bensheim. Nachdem am 2. Juli die Stadtverordnetenversammlung beschlossen hatte, den Trümmerhaufen am Marktplatz zu entsorgen, hat es nun sechseinhalb Wochen später ein Bagger auf die Überreste des Hauses am Markt geschafft.