Justitia macht auch in der Pandemie keine Pause

Bergstraße.Die Corona-Pandemie, die seit Frühjahr die Welt in Atem hält, hat auch die Justiz vor bis dato nicht gekannte Herausforderungen gestellt. Gleichwohl stellte Felix Kunkel, Direktor des Amtsgerichts in Bensheim, bereits im März unmissverständlich fest, dass „die Justiz funktionieren muss. Auch während des Lockdowns.“

Haftsachen erlauben keinen Aufschub, ebenso wenig Unterbringungen und Anträge zum Gewaltschutz. Die Öffentlichkeit bei Strafprozessen muss gewährleistet sein – auch wenn beispielsweise die Zahl der Zuhörer im Gerichtssaal nach strengen Abstands- und Hygieneregeln erheblich reduziert und weitere Vorsichtsmaßnahmen veranlasst wurden.

Betrügereien, Beschaffungskriminalität, Eigentumsdelikte und Gewaltverbrechen beschäftigten die Gerichte auch in diesem Jahr wieder bis an den Rand der Belastungsgrenze. Dazu kommen Straftaten, bei denen Kindern großer, nicht wieder gut zumachender Schaden zugefügt wird. * So hat das Landgericht Darmstadt im März einen 64 Jahre alten Mann aus Zwingenberg wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in vier Fällen und wegen Besitzes kinder- und jugendpornografischer Schriften zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Es verhängte außerdem ein Kontaktverbot zum Opfer, dessen Familie und Bruder und verlangte vom Täter, dass er sich einer ambulanten Sexualtherapie stellt. Schon vor dem Prozess hatten sich beide Parteien auf Zahlung eines Schmerzensgeldes von 30 000 Euro geeinigt.

Die außerordentliche milde Strafe war dem Umstand geschuldet, dass die Missbrauchstaten von zwei 13 und 14 Jahre alten Jungen bereits mehr als 20 Jahren zurück liegen. Allerdings leidet einer der Geschädigten bis heute unter den Folgen der Vergewaltigungen durch den „guten Freund der Familie.“ Erst 2018 fasste er sich ein Herz und zeigte den geständigen Täter, der lange Jahre Mitglied im Kirchenvorstand und dort als Jugendbetreuer tätig war, an. Der Rentner war bereits 2010 wegen Missbrauchs an der minderjährigen Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin zu einer ebenfalls zweijährigen Strafe zur Bewährung verurteilt worden.

* Ein spektakulärer Prozess um ein Familiendrama in Mörlenbach, machte in diesem Jahr erneut Schlagzeilen. Nach dem Schuldspruch des Schwurgerichts in 2019 gegen ein Mediziner-Ehepaar, das seine beiden Kinder, Anton und Emma, auf bestialische Weise ermordet hatte, folgte der Bundesgerichtshof im September 2020 der Revision der Ehefrau und Mutter in Teilen. Tenor: Die Höhe der verhängten Strafe von zwölf Jahren wegen Beihilfe zum Doppelmord an ihren Kindern und schwerer Brandstiftung muss erneut überprüft werden. Der Revisionsantrag des Ehemannes hingegen wurde als unbegründet verworfen. Ihn hatten die Richter wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt.

* Eine Tragödie ganz anderer Art mit jahrelangen Streitereien hatte sich in einer Familie aus Rimbach angebahnt und im Laufe der Jahre zugespitzt. An deren Ende sahen sich die Beteiligten, Vater und Sohn, im Darmstädter Gerichtssaal wieder.

Der 53 Jahre alte Frührentner, der unter einer psychischen Erkrankung leidet, hatte seinen 76-jährigen Vater im Keller des Elternhauses mit Panzerklebeband geknebelt, mit Kabelbinder auf einen Stuhl gefesselt und einem Quarzhandschuh ins Gesicht und auf den Rumpf geschlagen. Die Mutter wurde von ihrem Sohn ebenfalls misshandelt. Angeklagt war der Schläger wegen versuchten Totschlags und Freiheitsberaubung, für schuldig befunden wurde er unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Seine Strafe: fünf Jahre und ein Monat.

* Ein weiterer Missbrauchsfall aus dem Kreis Bergstraße wurde im Sommer vor dem Landgericht verhandelt. Ein 71 Jahre alter Bürstädter erhielt dort eine Freiheitsstrafe von vier Jahren. Nach Überzeugung der Kammer hat sich der Senior an den 9 und 13 Jahre alten Töchtern seiner Ex-Frau aus deren ersten Ehe vergangen. Der Prozess fand zum Schutz der Geschädigten bis auf die Urteilsverkündung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Verteidigerin des 71-Jährigen kündigte Revision gegen das Urteil an.

* Ein falscher Arzt, der eine Ärztin in einer Zwingenbeger Praxis, Vorgesetzte in der Inselklinik Borkum und im Neurologischen Krankenhaus in Baiersbronn sowie Mitarbeiter der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen mit gefälschten Dokumenten genarrt und betrogen und sich als berufserfahrener Notarzt ausgegeben hat, erhielt vom Amtsgericht in Bensheim eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten. Das Schöffengericht sprach den geständigen, hoch verschuldeten Ganoven wegen Missbrauchs von Titeln, gewerbsmäßigen Betrugs und Urkundenfälschung schuldig. Der Möchtegern-Doktor im weißen Kittel legte Berufung ein.

* Eine ebenso brutale wie feige Hammerattacke eines türkischstämmigen Deutschen aus Lampertheim gegen einen 18 Jahre alten Flüchtling aus Afghanistan wurde 2020 erneut vor Gericht verhandelt. Dem Opfer wurde der Schädel eingeschlagen und der Kiefer gebrochen. Der Angeklagte wurde als Anführer eine Clique von Schlägern identifiziert, die mit Baseballschlägern, Knüppel einem Schlagring, einem Messer und einem Zimmermannshammer auf den Jungen losgegangen war. In erster Instanz wurde der Täter lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Die Staatsanwaltschaft legte mit Erfolg Revision beim Bundesgerichtshof ein. Bei einem zweiten Prozess erkannte das Gericht unter anderem auf versuchten Totschlag und schickte den Angeklagten für fünf Jahre ins Gefängnis. Auslöser des lebensbedrohlichen Angriffs war ein vermeintlicher Angriff auf die Ehre der Schwester des Anstifters.

* Für erstaunlich wenig Wirbel und Empörung in der Öffentlichkeit hat ein Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs Kassel vom Juni 2019 gesorgt, das erst im März 2020 bekannt wurde. Der 7. Senat befand die eingeleite Ordnungsmaßnahme der Schulleitung gegen einen 13 Jahre alten Schüler des Goethe-Gymnasiums in Bensheim als „unzulässig und Verstoß gegen pädagogische Maßnahmen.“ Diese widerspreche dem „Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.“

Die Schule hatte einen Achtklässler in die Parallelklasse versetzt, nachdem dieser am Jahrestag von Hitlers Machtergreifung an „Sieg-Heil“-Rufen beteiligt war beziehungsweise diese „absichtlich“ provoziert und eine Mitschülerin aufgefordert hatte, Suizid zu begehen. In der Klasse soll bereits seit mehreren Wochen hinter dem Rücken der Lehrer der Hitlergruß gezeigt worden sein.

Für den Verwaltungsgerichtshof sind all dies „Verfehlungen eines 13-jährigen Kindes. Der Senat bezweifelt weiter, dass dieses Verhalten „eine erhebliche oder schwere Störung des Schul- und Unterrichtsbetriebs darstellt“ und spricht von einer „unreflektierten Provokation und Tabuverletzung eines pubertierenden Schülers.“

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020