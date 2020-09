Karl-Kübel-Preis für einen Hoffnungsträger und Lebensretter

Bergstraße.Der Heidelberger Unternehmer und Fußballmäzen Dietmar Hopp ist am Mittwoch in Bensheim mit dem Karl-Kübel-Preis ausgezeichnet worden. Damit würdigt die Karl-Kübel-Stiftung Hopps Unterstützung für Familien und Kinder. Seit 1995 engagiert sich der 80-Jährige mit der nach ihm benannten Stiftung für soziale Belange in der Region und darüber hinaus. „Ich habe der Gesellschaft viel zu verdanken“,

...