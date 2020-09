Karsten Krug an der Platte schlagen

Bergstraße.Karsten Krug greift zum Schläger. Der SPD-Landratskandidat und passionierte Tischtennisspieler kommt für eine Charityaktion in die Kreis-Vereine.

Seine Idee: Maximal zehn Aktive eines Tischtennisvereins spielen je einen Satz gegen Karsten Krug. Verwendet werden Minitisch und kleine Schläger, die der SPD-Mann mitbringt.

Der Groß-Rohrheimer war in seiner Jugend mehrfacher Bezirksmeister. Er besiegte damals unter anderem Timo Boll, der später zwischenzeitlich Weltranglistenerster und mehrfacher Europameister wurde.

Krug spielte danach lange Jahre für seinen Heimatort in der Oberliga, war außerdem Hessenligaspieler in Heppenheim und Verbandsligaspieler in Hofheim.

Zehn Euro pro verlorenem Satz

Sollte der SPD-Landratskandidat Krug einen Satz nicht gewinnen, dann spendet Karsten Krug pro verlorenem Satz zehn Euro für einen guten Zweck.

Maximal zehn Vereine können bis Jahresende Termine mit dem Tischtenniscrack vereinbaren. Gerne kann die Spende vor Ort noch durch weitere Geldgeber aufgestockt werden. Das gesammelte Geld kommt einen karitativem Zweck zu Gute, der noch nicht feststeht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.09.2020