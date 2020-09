Karsten Krug wehrt sich gegen CDU-Kritik

Bergstraße.Der Wahlkampf ist eröffnet: „Wenn es Probleme gibt, dann liegen die derzeit eher im Zuständigkeitsbereich unseres Landrats“, so der SPD-Kandidat Karsten Krug in Lampertheim. Dort hat der Unterbezirk am Freitag einstimmig den politischen Leitantrag als Basis für das Wahlprogramm vorgestellt, das am 30. Januar beim Parteitag in Wald-Michelbach beschlossen werden soll. Die Liste für die

...