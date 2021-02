Karton mit zahlreichen Smartphones entwendet

Darmstadt-Dieburg.In der Zeit zwischen Donnerstag (28.1.) und Montag (1.2.) haben Diebe in Nieder-Ramstadt ihr Unwesen in einem Gebäude der Diakonie in der Wichardstraße getrieben. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter unbemerkt in die Büroräume der Einrichtung und entwendeten einen Karton mit 19 Smartphones. Der Wert der Beute wird auf mehr als 2500 Euro beziffert. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Zeugenhinweise werden von den ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 06151/6330-0 entgegengenommen.

