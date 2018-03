Katharina Wagner führt die Junge Union

Anzeige

Makelloses Votum

Das makellose Votum für Katharina Wagner wurde im Schwanheimer Dorfgemeinschaftshaus lautstark beklatscht. Sie gilt schon länger als neue Hoffnung in der Bergsträßer Union. Bereits vor zwei Jahren wurde sie vom Kreisvorstand als eine der jüngsten Kandidaten auf die Landesliste der CDU Hessen für die Bundestagswahl 2017 platziert. Die Vorsitzende der JU Weschnitztal ist jüngstes Mitglied in der Mörlenbacher Gemeindevertretung. Als Stellvertreter sind weiterhin Maximilian Gärtner aus Bensheim und Johanna Jacobi (beide 24) aus Heppenheim im Vorstand. Beide sind auch Vorsitzende in ihren Stadtverbänden. Geschäftsführer bleibt Levin Held aus Bürstadt, neuer Schriftführer ist Andrej Vlajic (Viernheim). Als Schatzmeisterin würde Magdalena Bohrer aus Bürstadt bestätigt.

Die Riege der Beisitzer wurde auf sechs erweitert: Gewählt wurden Patrizia Germann (Zwingenberg), Benjamin Leonhardt (Heppenheim), Marlena Gorille (Viernheim), Christopher Zappen (Bensheim), Jennifer Helfrich (Weschnitztal) und der Heppenheimer Nicholas Krömker.

Von einer Kritik der JU-Basis an den GroKo-Plänen der CDU, wie sie am Wochenende unter anderen aus Rheinland-Pfalz gemeldet wurde, war in Schwanheim nichts zu spüren. Dort machten vor allem die älteren Politiker keinen Hehl daraus, dass man mit der derzeit diskutierten Ressortverteilung nicht besonders glücklich ist. „Der voraussichtliche Verlust des Finanzministeriums tut schon weh“, sagte die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz. Im Kreis Bergstraße ist man das schon länger gewohnt: Vor dem SPD-Mann Karsten Krug verwaltete der Grüne Matthias Schimpf die Kassen. Stattdessen lobte sie andere Zuständigkeitsverschiebungen: Mit dem Wirtschaftsressort sei dieser wichtige Posten nun erstmals seit gut 50 Jahren wieder in CDU-Hand. „Wir haben keine Angst, uns bei unserem Nachwuchs blicken zu lassen“, kommentierte Stolz als Seitenhieb auf den Knatsch zwischen SPD und Jungsozialisten.

„Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal“

Während die Jusos im Bund die GroKo an sich verneinen, geht es der Jungen Union eher um die schwarzen Kapitel im Koalitionsvertrag. Der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Dr. Michael Meister betonte, dass die Union mit zentralen SPD-Forderungen (sachgrundlos befristete Arbeitsverträge, Familiennachzug von Flüchtlingen) „gut leben“ könne. Die CDU erwarte aber auch von einem zukünftigen SPD-Finanzminister, dass die schwarze Null und die Schuldenbremse im Bundeshaushalt strikt eingehalten werden, so Meister, den der Verlust des Ressorts „natürlich sehr schmerzt“. Seit 2013 war er Parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium.

Dass viele Köpfe in der Union eine Verjüngung des Personals verlangen, kann er nur bedingt nachvollziehen. „Wir haben bereits Nachwuchs in vielen verantwortlichen Positionen.“ Die Landesvorsitzenden seien alle zwischen 35 und 50 Jahre alt. Auch in der Fraktionsspitze sei junges Blut vorhanden. Im Kabinett schaut es etwas anders aus.

Thema Landtagswahl: Die SPD hatte jüngst den 26-jährigen Marius Schmidt zum Direktkandidaten für den 28. Oktober gekürt. Seine Stellvertreterin ist 20. „Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal“, kommentierte Meister. Mit den Abgeordneten Birgit Heitland und Alexander Bauer schicke die CDU dagegen zwei Kandidaten ins Rennen, die für den Job genügend Lebens- und Berufserfahrung mitbringen, so der Kreisvorsitzende.

