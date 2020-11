Katholiken bieten „Denkfabrik“ an

Bergstraße.Für Samstag (14.) lädt das katholische Dekanat Bergstraße Mitte zu einem digitalen ThinkTank ein, einer Art „Denkfabrik.“ Digital besteht dabei die Möglichkeit, sich über den Pastoralen Weg im Dekanat auszutauschen, aber auch über aktuelle Entscheidungen wie etwa zur Liebfrauenschule in Bensheim und zum Haus am Maiberg in Heppenheim. Die „Denkfabrik“ ersetzt das für denselben Tag geplante Beteiligungsforum, das aufgrund der aktuellen Corona-Lage in das Frühjahr verschoben wurde.

Die Veranstaltung als Videokonferenz beginnt um 16 Uhr und wird etwa eineinhalb Stunden dauern. Anmeldungen sind bis Freitag (13.), 12 Uhr, möglich unter der Mailadresse: Bergstrasse.Mitte@Bistum-Mainz.de. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.11.2020