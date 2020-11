Kein Gospelkonzert im Parktheater

Bergstraße.Es gab bereits die ersten Nachfragen, aber es kommt, wie es in diesem Jahr kommen musste: Nachdem Corona-bedingt das bisherige Bergsträßer Jazz-Festival ausgefallen ist, wird damit auch das obligatorische Gospel-Abschlusskonzert an Weihnachten im Parktheater gestrichen.

Die für den Termin geplante Gruppe – Donna Brown and The Golden Gospel Pearls – wird jetzt an Weihnachten 2022 in Bensheim zu Gast sein. Grund dafür ist, dass für Weihnachten 2021 bereits eine andere Formation gebucht worden ist.

Sollten es die Corona-Bedingungen im kommenden Jahr zulassen, sind beim Bergsträßer Jazz-Festival 2021 außerdem folgende Termine zu erwarten: Am 12. Mai soll in der Kirche St. Georg in Bensheim das Konzert „Bach in Blue“ ausgetragen werden. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Maiway-Festivals statt. Und am 14. August wird es am Bürgerwehrbrunnen in der Bensheimer Fußgängerzone heißen: „Jazz von 10 bis Zehn“. Beteiligt sind daran wieder mehrere Bands. hol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.11.2020