Kein Internet für viele Entega-Kunden

Seit gestern schon sind viele Kunden in der Region, vor allem aber in Lindenfels, offline. Das vielgepriesene schnelle Internet des Kommunalverbundes IKbit ist vielerorts tot. Und das seit Stunden. Beim Dienstleister Entega Medianet GmbH ist man weiterhin ratlos. Immerhin hat der Anbieter nun – nach über zwanzig Stunden Ausfall – über seine Facebookseite Kontakt zu den Kunden aufgenommen und entschuldigt sich: „Wir können uns bei den Kundinnen und Kunden der ENTEGA Medianet nur doppelt entschuldigen: Für den Ausfall des Internets und für unsere verspätete Kommunikation darüber. Wir haben alle Kräfte gebündelt, um an der Beseitigung des Ausfalls zu arbeiten. Im Großteil unseres Versorgungsgebietes funktionieren Internet und Telefonie wieder. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle unsere Kunden wieder ans Netz zu bekommen und bitten um Ihr Verständnis und Ihre Geduld.“

Um 14:00 Uhr waren noch etwa 1000 Haushalte von dem Problem betroffen, heißt es bei der Pressestelle der Entega. Etwa die Hälfte davon betrifft das Interkommunale Breitbandnetz IKbit.

In Heppenheim soll es nach Auskunft der Entega schon wieder Internet geben. Doch wann alle Kunden wieder online sind, ist noch unklar. Betroffene können sich bei einer Störungshotline rund um die Uhr über den aktuellen Stand informieren: 0800-4651776.

