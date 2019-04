Kein Mitgliederschwund bei den Bergsträßer Jägern

Bläser: Die Bläsergruppe des Jagdklubs wächst: zwei neue Bläser wurden 2018 aufgenommen, drei weitere Jungbläser befinden sich in Ausbildung bei Rolf Stadler. Obmann Michael Schweinsberger verwies auf die Proben jeweils montags um 20 Uhr in Mittershausen (Linde).

Nachsuchegruppe: Udo S. Pfeil berichtete, dass die 13 Nachsuche-Führer für die Landkreise Bergstraße und Odenwald 721-mal im Einsatz waren, 407-mal erfolgreich. Rund fünf Prozent der 6500 Einsätze seit Gründung der Gruppe entfallen auf Verkehrsunfälle.

Schießwesen: An 25 Tagen ist der vereinseigene Schießstand in Siedelsbrunn genutzt worden, berichtete Obmann Jörg Hänssler. Sechs Mannschaften haben an der Klubmeisterschaft teilgenommen. Bei der Hessenmeisterschaft erreichte die Mannschaft der Jagdklubs St. Hubertus den 5. Platz unter 23 Teilnehmern.

Jägerschule: Das Angebot des Ausbildungsverbundes der Kreis-Jagdvereine Bergstraße, Odenwald und Darmstadt-Dieburg im Forsthaus Almen (Weschnitz) wird gut angenommen, sagte Leiter Oliver Blüm. 2018 haben 16 Teilnehmer die Prüfung bestanden. Der nächste Kurs ist ausgebucht: Zehn Frauen und zwölf Herren beginnen morgen (Freitag) die immerhin 800 Stunden umfassende Ausbildung zum Jäger.

Kinder/Naturschutz: Jens-Uwe Eder warb um Helfer für den Kinderausflug am 5. und 6. Juli mit Übernachtung in den Tipis im Erlenbacher Bergtierpark. Dort ist der Jagdklub auch am Naurerlebnistag an diesem Samstag beteiligt. Es gehe darum, „einer naturentrückten Gesellschaft entgegenzuwirken“, so der Fürther Revierförster.

Hundewesen: In Vertretung von Obmann Sven Hirth berichtete Rolf Stadler, dass im vergangenen Jahr neun Gespanne die Fährtenhundeprüfung bestanden haben, 15 waren angetreten. Der laufende Kurs für 2019 hat 16 Teilnehmer. arn/ü