Kein neuer Corona-Fall am Sonntag

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden heute keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, sind seit dem Ausbruch der Epidemie insgesamt 416 Infektionsfälle in der Region bekannt geworden. Es wird aber niemand im Krankenhaus behandelt. Zur Zahl der Genesenen machte der Kreis heute keine Angaben.

Wie es in der Mitteilung weiter hieß, gab es 13 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 4,8 Infektionen pro 100.000 Einwohnern entspreche. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen liegt für den Kreis bei 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Die Zahl der Infektionen in Hessen steigt weiter. Das hessische Sozialministerium meldete heute 12.703 Fälle, 101 mehr als am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen schwächte sich damit aber etwas ab, von 158 am Freitag und 134 am Samstag. Ein Todesfall kam dazu, insgesamt sind es in Hessen nun 525. dpa/tm