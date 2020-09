„Kein Problem kann militärisch gelöst werden“

Bergstraße.50 Demonstranten zogen vom Rathaus über die Wilhelmstraße in die Bensheimer Innenstadt. „Nie wieder Krieg! In die Zukunft investieren statt aufrüsten“ – unter diesem Motto hatte ein Aktionsbündnis zum Friedensspaziergang eingeladen. DGB, Attac, das Klimabündnis Bergstraße und Fridays for Future hatten dazu aufgerufen. Vor dem Rathaus, an der Faktorei und auf dem Marktplatz forderten die Redner, in Bildung, Gesundheit, Soziales und Klimaschutz zu investieren statt aufzurüsten.

Der Antikriegstag erinnert an den Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939. Mit dem Überfall auf Polen riss Nazi-Deutschland die Welt in den Abgrund eines bestialischen Krieges, der unermessliches Leid über die Menschen brachte und 60 Millionen Tote forderte.

Der Friedensspaziergang wurde vom DGB-Kreisvorsitzen den Sven Wingerter eröffnet. „Wir leben in einer Weltunordnung, in der Nationalismus, Protektionismus und Militarismus um sich greifen und eine neue Spirale der Aufrüstung in Gang gesetzt wird“, sagte er. Die Ausgaben für Rüstung sei weltweit auf zwei Billionen US-Dollar pro Jahr gestiegen. Das entspricht 250 Dollar für jeden Menschen. Die Bundesregierung spiele ein unrühmliche Rolle. Sie weigere sich, den UN-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen zu unterzeichnen. Der von US-Präsident Donald Trump angekündigte Abzug von US-Soldaten müsse dazu genutzt werden, die noch verbliebenen Atomwaffen zurückzuschicken.

Wingerter kritisierte die Auslandseinsätze der Bundeswehr. „Die Ausgaben für Rüstung sind höher als die Ausgaben für Bildung, Gesundheit und Klimaschutz zusammengenommen“, sagte er. Deutschland gilt als der viertgrößte Rüstungsexporteur der Welt, der die Ausgaben in die eigene Rüstung 2019 um zehn Prozent gesteigert hat. Wingerter: „Kein einziges Menschheitsproblem kann militärisch gelöst werden. Im Gegenteil. Rüstung und Krieg verschärfen die Probleme“. Als Beispiel nannte er die 79 Millionen Flüchtlinge, die vor allem durch Krieg oder Bürgerkrieg ihre Heimat verlassen haben.

Manfred Forell von der Initiative „Vielfalt“ verlangte in seiner Rede am Mahnmal vor der Faktorei, dass das Thema Menschenrechte in den Lehrplänen aller Schulformen verankert werde. Der Kampf gegen Rassismus sei eine Querschnittaufgabe der Gesellschaft. „Mischen wir uns ein, achten wir auf unsere Worte, aber seien wir mutig“, sagte Forell.

Marius Gunkel von der DGB-Jugend Bergstraße sprach von „sinnlosem Wettrüsten“, das gestoppt werden müsse, um Investitionen in den Klimaschutz, in den Sozialstaat, in die kommunale wie digitale Infrastruktur, in eine sozial-ökologische Gestaltung der Energie- und Verkehrswende, sowie in das Gesundheits- wie Bildungssystem zu ermöglichen. Für die Jugend seien Investitionen in Bildung, Infrastruktur und in den Wohnungsbau wichtiger als die Erfüllung des Zwei-Prozent-Ziels der Nato. „Jeder hierfür aufgebrachte Cent fehlt für die großen Zukunftsaufgaben unserer Gesellschaft, fehlt der jungen Generation“, sagte Gunkel.

Luc Châtelais, Mitorganisator der Fridays-for-Future-Proteste in Bensheim, rückte ein Bild zurecht, das in der Öffentlichkeit weit verbreitet ist: „Fridays-for-Future-Aktivisten werden als verwöhnte Kids abgestempelt, die sich wenig um die echten Probleme der Welt kümmern, irgendwelchen diffusen Untergangsszenarien auf den Leim gegangen sind und in ihrer Freizeit am liebsten Sticker auf SUVs kleben und Fluggesellschaften verstaatlichen“. Das sei deshalb ärgerlich, weil damit die eigentlichen Anliegen aus dem Blick geraten.

„Wir gehen auf die Straße, weil wir verstanden haben, dass der menschengemachte Klimawandel unzählige schreckliche Folgen für die gesamte Menschheit haben wird“, sagte Châtelais. So führe Wasserknappheit dazu, dass Staaten militärisch um Wasser kämpfen. Die Klima- und die Friedensbewegung seien keine Kontrahenten im Wettstreit um das öffentliche Interesse, „wir sind vielmehr natürliche Partner, die für die gleichen Ziele kämpfen“.

Katja Knoch, aktiv im Klimabündnis Bergstraße, bekräftigte die Solidarität mit der Friedensbewegung. „Frieden, Klima- und Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit sind nur gemeinsam erreichbar“, sagte sie. Die Friedensbewegung in Deutschland fordere, wie auch die For-Future-Bewegung „ein Ende der Ausplünderung und Zerstörung der Erde“. „Statt immer mehr Mittel für Kriegsvorbereitungen und Kriege aufzuwenden, müssen diese Mittel in eine klimaschonende Energiegewinnung, die damit verbundene Verkehrswende, eine Agrarwende und in eine intensive, solidarische internationale Zusammenarbeit fließen“, sagte Katja Knoch am Antikriegstag auf dem Bensheimer Marktplatz. red

